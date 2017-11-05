ابو يوسف هناك الكثير من الأحرار يرفضون وعد بلفور المشؤوم

رام الله/PNN-قال الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ان المصلحة الاساسية للاحتلال هو قطع الطريق على المصالحة، وان ما جرى من جريمة ادت الى سقوط عدد كبير من الشهداء في قطاع غزة ، ما هو الا امعان من الاحتلال باستمرار عدوانه تجاه شعبنا، وافضل رد على ذلك هو الذهاب لتنفيذ الاليات والتواريخ في اتفاق المصالحة، وهو امر يتطلب ارادة حقيقية والتمسك بالمصالحة وعدم الرضوخ لما يريده الاحتلال من محاولة زعزعة الوضع الداخلي.

واكد ابو يوسف في حديث صحفي ، ان اجتماعات متواصلة بين الفصائل تجري من اجل التأكيد على عدم اعطاء اي مبررات وذرائع للاحتلال لمواصلة وتوسيع عدوانه، والتمسك بالمقاومة من اجل حريتنا هو الاساس الذي نتطلع عليه، وقطع الطريق على الاحتلال واستعادة الوحدة الوطنية وانهاء ملف الانقسام الذي يستفيد منه الاحتلال.

ورأى ابو يوسف إن هناك الكثير من الأحرار يرفضون وعد بلفور المشؤوم، ويناصرون شعبنا، الذي لا يزال يعاني من آثار هذا الوعد، الذي ساهم في تهجيره إلى مخيمات اللجوء، مشيرا أن إصرار بريطانيا على الاحتفال بمئوية وعد بلفور يعتبر استمراراً للجريمة التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني قبل مئة عام

ولفت إن إرادة شعبنا لن تكسر وعزيمته قوية، داعيا بريطانيا للأعتراف بحق شعبنا في أرضه وعودة اللاجئين.

واضاف إن منظمة التحرير وفصائل العمل الوطني تؤكد مضيها على درب الشهداء والأسرى حتى تحرير وطننا من الاحتلال.

واشار ابو يوسف أن ما تتعرض له مدينة القدس يأتي في سياق مساعي حكومة الاحتلال لفرض وقائع جديدة على الأرض، دون أن تكترث هذه الحكومة بالقوانين والاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير، التي نصت على بقاء الوضع الراهن في القدس على ما هو عليه، إلى حين التوصل إلى إتفاق سلام شامل ينهي هذا الصراع.

ورأى أن موقف المنظمة يتناسق مع موقف السلطة الفلسطينية برفض كل الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتغير الوضع القائم من طرف واحد، مهددا باللجوء لمحكمة العدل الدولية في حال أصرت إسرائيل على موقفها بتغيير الواقع على الأرض من طرف واحد بما يخدم مصالحها

وقال ان قراروقف التنسيق الأمني ما زال مستمر ولم يتخذ أي قرار بعودته من جديد، مؤكدا أن ترويج وسائل إعلام الاحتلال لهذه الأخبار، يراد من ورائه تحقيق أهداف سياسية، وأبرزها بث إشاعات مسمومة تستهدف القيادة الفلسطينية في هذا التوقيت، لافتا إلى أن ترويج هذه التقارير الإسرائيلية يتزامن مع نجاح عملية المصالحة القائمة حاليا، وفي ظل التحضير لاجتماع الفصائل الموسع في القاهرة الشهر المقبل.

وشدد ابو يوسف على اهمية وحدة الموقف الفلسطيني وتوفير كافة العوامل الداعمة للصمود الشعبي، ومواصلة مسيرة النضال حتى تحقيق اهداف شعبنا وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين وفق قرار 194 وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.