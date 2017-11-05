الرئيس يصل شرم الشيخ للمشاركة بأعمال منتدى شباب العالم

شرم الشيخ /PNN- وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، في زيارة رســمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال منتدى شـباب العالم.

وكان في استقبال سيادته في مطار شرم الشيخ الدولي، وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، وسفير فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي، وكادر سفارة فلسطين في القاهرة.

ومن المقرر أن يعقد سيادته جلسة مباحثات مع نظيره المصري على هامش أعمال المنتدى غدا الاثنين، لبحث آخر مستجدات العملية السياسية، والتطورات الحاصلة بملف المصالحة الوطنية، خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة المصرية لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.

يذكر أن أعمال المنتدى تنطلق رسميا مساء اليوم، برعاية الرئيس المصري، بحضور 3 آلاف شاب يمثلون مختلف دول العالم، إضافة إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوث الاتحاد الإفريقي، ويهدف إلى ايصال رسالة سلام للعالم باستقرار مصر، ومساهمة الشباب في بناء وحفظ الأمن والسلام في مناطق الصراع.

ويرافق سيادته: وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ومدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.