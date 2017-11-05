الحساينة: صناعاتنا الإنشائية والغذائية هي الرافعة الأساسية للنهوض باقتصادنا

غزة /PNN- قال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد محمد الحساينة، اليوم الأحد، إن صناعتنا الإنشائية والغذائية تمثل الرافعة الأساسية للنهوض باقتصادنا وبناء دولتنا الفلسطينية.

وشدد الوزير الحساينة، خلال افتتاح معرض الصناعات الفلسطينية “غذاؤنا بغزة “، على دعم حكومة الوفاق للصناعات والمنتوجات الوطنية في فلسطين.

وأضاف: “لقد بذلنا في الحكومة جهدا كبيرا للنهوض بواقع الصناعات الوطنية، وقدمت الحكومة تعويضات مالية لأصحاب المنشآت الصناعية التي تضررت خلال العدوان الإسرائيلي بقيمة 7 ملايين دولار عبر المنحة الكويتية لإعمار غزة، وبدأنا بقطاع الصناعات الإنشائية والخشبية ووقعنا طلب السحب الخاصة بصرف 3.5 مليون دولار لتعويض 272 منشأة تم توقيع عقودها مؤخرا بتمويل من المنحة الكويتية”.

وأكد أن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة بناء اقتصاد وطني حر قادر على مواجهة كافة التحديات الراهنة والتحديات المستقبلية، معربا عن فخره واعتزازه بالصناعات الوطنية والإنشائية والسواعد الفلسطينية التي تعمل من أجل المنتج الفلسطيني والارتقاء به نحو الأفضل.

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