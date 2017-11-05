الألمانية جورجيس تحرز لقب كأس النخبة للتنس

المانيا/PNN-توجت الألمانية جوليا جورجيس المصنفة السابعة بلقب كأس النخبة للتنس للسيدات، اليوم الأحد، وهو أكبر لقب خلال مسيرتها مع اللعبة حتى الآن.

ففي المباراة النهائية للبطولة المقامة في الصين فازت جورجيس على منافستها الأميركية كوكو فاندفيج المصنفة الثانية بمجموعتين (7-5)، و(6-1)، بعد مباراة استمرت ساعة واحدة و20 دقيقة.

في المجموعة الأولى، كسرت فاندفيج إرسال جورجيس، وتقدمت 5-2 قبل أن تنتفض اللاعبة الألمانية التي فازت بكأس الكرملين في موسكو قبل أسبوعين، وتكسر إرسال منافستها الأميركية، وتقلب النتيجة لصالحها.

وسيطرت جورجيس تمامًا على المجموعة الثانية، كما تظهر النتيجة، لتحصد اللقب والجائزة الأولى وتحتفل بثاني لقب لها هذا العام الذي وصلت خلاله لخمس مباريات نهائية.

وارتكبت جورجيس (29 عامًا)، تسعة أخطاء سهلة مقابل 22 خطأ من هذا النوع ارتكبته فاندفيج.

وقالت جورجيس بعد الفوز واستلام الجائزة من مواطنتها المعتزلة شتيفي جراف التي حصدت 22 لقبًا كبيرًا “لا أتصور نهاية أفضل لهذا الموسم. لقبان خلال أسبوعين.. هذا هو أهم لقب في مسيرتي”.

وأضافت جورجيس “أتطلع للعام المقبل”.

وهذا الانتصار هو تاسع فوز على التوالي لجورجيس التي ستتقدم في قائمة التصنيف المقبلة غدًا الإثنين للمركز 14 عالميًا، وهو أفضل مركز تحققه طوال مسيرتها حتى الآن.

وستنهي فاندفيج، العام ضمن قائمة أول عشر مصنفات على العالم للمرة الأولى طوال مسيرتها أيضا رغم الهزيمة.

وشاركت بالبطولة أفضل 11 لاعبة لم تتمكن من التأهل للبطولة الختامية للسيدات والتي اختتمت في وقت سابق في سنغافورة إلى جانب الصينية الأولى بينج شواي التي شاركت ببطاقة دعوة