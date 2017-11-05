عروس اردنية تغلق ابواب صالة العرس وتحتجز المعازيم !

تعرضت عروس اردنية للسرقة خلال حفل زفافها في قاعة افراح في العاصمة عمان امس السبت، حيث اقدم أحد الحضور على سرقة بعض قطع المصاغ الذهبية من الحقيبة الخاصة بالعروس أثناء انشغال الاخيرة بترتيبات الحفل.

وكان الغريب والطريف بلأمر ان أهل العروس طلبوا من رجال الامن في قاعة الافراح بمنع خروج أي من المعازيم من القاعة وطلبوا دورية نجدة للتحقيق في الامر وسط نوبة من البكاء انتابت العروس.

ووفق شهود عيان ان تدخل عقلاء في الحفل حال دون هذا القرار الذي اثار حفيظة بعض المعازيم، فيما حضرت كوادر الامن الى القاعة وباشرت التحقيقات في ملابسات السرقة.