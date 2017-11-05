الشرطة تتلف جسما مشبوها في رام الله‎

رام الله/PNN – اتلفت الشرطة اليوم قذيفة مدفع عيار 70 ملم في ارض بناية قيد الانشاء في قرية المزرعة الشرقة شرق رام الله.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن عمليات شرطة محافظة رام الله والبيرة تلقت معلومات من مواطن يفيد بانه واثناء العمل في ارض لعمارة قيد الانشاء ظهر جسم مشبوه في المكان، على الفور توجه خبراء شرطة هندسة المتفجرات الى الموقع وبعد فحص الجسم تبين انه عباره عن قذيفه فعاله عيار 70 ملم عثر عليها بحالة خطرة جدا على الفور قام خبراء هندسة المتفجرات باتخاذ كافة الاجراءات ونقل الجسم المشبوه الى منطقة امنه واتلافه .

وناشد البيان المواطنين ضرورة ابلاغ الشرطة فورا عن أية أجسام مشبوهة يشاهدونها او يعثرون عليها بالاتصال على الرقم المجاني للشرطة (100)وعدم الاقتراب او العبث بتلك الأجسام من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة الاخرين