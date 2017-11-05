الاحتلال يعلن إخراج جثامين شهداء نفق سرايا القدس ويحتجزهم

القدس/PNN – اعلنت قوات الاحتلال مساء اليوم الاحد اخراج جثامين خمسة شهداء من سرايا القدس من نفق قامت بتدميره الاثنين الماضي شرق حدود قطاع غزة واحتجزتهم في ثلاجاتها.

وأعلنت جيش الاحتلال الإسرائيلي رسمياً، عن انتشاله جثامين الشهداء الخمسة من نفق سرايا القدس شرق خانيونس، والذي تعرض للقصف الإسرائيلي مساء الإثنين الماضي.

وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية نقلاً عن جيش الاحتلال، أن الجيش تمكن من سحب الشهداء الخمسة الذين استشهدوا في النفق جراء القصف، وتم الاحتفاظ بجثامينهم.

يشار، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي منع على مدار خمسة أيام متتالية جهاز الدفاع المدني الفلسطيني من التقدم في البحث عن المفقودين في النفق، الأمر الذي دفع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الإعلان عن أن المفقودين الخمسة هم شهداء وكشفت عن هويتهم.

وبحسب القناة العبرية 12 وتحت بند سمح بالنشر اعلنت سلطات الاحتلال انها استطاعت اخترق النفق من جهة الحدود الشرقية لقطاع غزة من الجهة المحتلة وقامت بالعثور على خمسة جثث لشهداء من سرايا القدس وقامت بنقلها للاحتجاز.

وكانت قد أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن ارتقاء خمسة مجاهدين من وحدة الإعداد والتجهز، جراء القصف الاسرائيلي الغادر لنفق السرايا مساء الاثنين الماضي.

والشهداء هم:

1- الشهيد المجاهد/بدر كمال مصبح.

2- الشهيد المجاهد/أحمد حسن السباخي.

3- الشهيد المجاهد/شادي سامي الحمري.

4- الشهيد المجاهد/ محمد خير الدين البحيصي.

5- الشهيد المجاهد/علاء سامي أبو غراب.