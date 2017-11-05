الجهاد الاسلامي : اسرائيل لن تحتجز جثامين الشهداء لفترة طويلة

غزة/PNN -قالت حركة الجهاد الإسلامي انه لن يطول احتجاز جثامين الشهداء لدى العدو ولن نرضى بأن تبقى الجثث الطاهرة لهؤلاء الشهداء لدى العدو وحركة الجهاد الاسلامي تعلم كيف تستعيدهم .

وقالت مواقع عبرية بان حركة الجهاد الإسلامي تستجيب وترد على إعلان الاحتلال العثور على جثامبن 5 من مقاتليها حيث قالت ” لم يبقى شهداء الجهاد بحوزة الاحتلال فترة طويلة,ولن نسمح للاحتلال بمساومتنا على جثماينهم ,ونحن نعرف كيف نستعيد جثامين شهدائنا من قبضة الاحتلال”.

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل قال لن يطول احتجاز جثامين الشهداء لدى العدو ولن نرضى بأن تبقى الجثث الطاهرة لهؤلاء الشهداء لدى العدو وحركة الجهاد الاسلامي تعلم كيف تستعيدهم .