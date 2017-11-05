نصر الله: استقالة الحريري قرار سعودي أجبر عليه

بيروت/PNN-قال نصر الله إن استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري هي “قرار سعودي أُملي عليه”.

وأوضح نصر الله في كلمة له أنّ الحريري “كان مرتاحاً ومنشرحاً عقب زيارته الأولى للسعودية وتحدث عن مساعدات جديدة وإجراء انتخابات”.

وتساءل أمين عام حزب الله عن مكان وجود الحريري بالقول “هل هو موقوف وهل يسمح له بالعودة للبنان وهذه أسئلة مشروعة في ظل الاعتقالات؟”، وأوضح أنّ الحريري أعلن عقب زيارته الأولى للسعودية أن الرياض تؤيد الحوار وبقاء الحكومة الحالية.

ولفت أمين عام حزب الله إلى أن رئيس الحكومة المستقيل جرى استدعاؤه إلى السعودية و”حتى الآن لا يعلم أحد ماذا جرى خلال زيارة الحريري الثانية إلى السعودية حتى وصلت الأمور إلى الاستقالة”.

ويأتي كلام نصر الله بعد إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته من السعودية والتي هاجم فيها حزب الله، حيث عبّر الحريري عن “رفضه استخدام سلاح حزب الله ضد اللبنانيين والسوريين”، مشيراً إلى أن “تدخّل” حزب الله تسبّب للبنان بـ”مشكلات” مع محيطه العربي.

وأكد نصر الله أنّ إعلان الاستقالة من السعودية والكلمات الواردة في الخطاب “تثبت أنه خطاب سعودي تلاه الحريري”، مما يكشف عن “طريقة وأسلوب التدخل السعودي في الشؤون الداخلية” في لبنان.

وأضاف نصر الله “نتوقف عند شكل الاستقالة وما فيه من دلالات ترتبط بسيادة لبنان وكرامة لبنان والحريري..استقالة الحريري فاجأت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وحتى نواب تيار المستقبل”.

وشدّد أمين عام حزب الله أن الحزب لم يكن يتمنى استقالة الحريري وأنه كان يرى أنّ الأمور تسير “بطريقة معقولة” وأنّ الحكومة قادرة على الاستمرار ومراكمة الإنجازات وإجراء الانتخابات المقبلة”.