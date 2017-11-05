البحرين تطالب اللبنانيين بالخروج من البلاد فورا إثر استقالة الحريري

البحرين/PNN – طالبت وزارة الخارجية البحرينيّة، اليوم الأحد، في بيان عاجل، جميع الرعايا اللبنانيين الموجودين على الأراضي البحرينيّة، مغادرة البلاد بشكل فوري.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها، إنّه “نظرًا للظروف والتطورات الراهنة التي تمر بها الجمهورية اللبنانية، تطلب وزارة الخارجية من جميع مواطني البحرين المتواجدين في لبنان المغادرة فورًا”.

وتابع البيان، “تجدد وزارة الخارجية دعوتها، لجميع المواطنين الكرام، بعدم السفر نهائيًا إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك حرصًا على سلامتهم، وتجنبًا لأي مخاطر قد يتعرضون لها جراء هذه التطورات”.

جدير بالذكر، أنّ هذا القرار، جاء في ظلّ الأزمة السياسيّة الداخليّة التي ضربت لبنان أمس السبت، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، استقالته، أثناء تواجده في الرياض.

وفي إعلان استقالته التي تقدم بها الحريري، هاجم كلّا من إيران وحزب الله، وأشار على أنّ هذه الأجواء التي تمرّ بها لبنان اليوم، تشبه إلى حدّ بعيد، تلك الأجواء التي سبقت اغتيال والده رفيق الحريري.

ويعتقد أنّ استقالة الحريري التي جاءت من الرياض، جاءت تحت ضغوطات سعودية، كما أشارت وسائل إعلام عربيّة وعالميّة، إلى أنّ الحريري كان قد تعرّض لمحاولة اغتيال في الأسبوع الماضي، في حين نفى الجيش اللبناني، بالإضافة إلى الشرطة، خبر تعرضه لمحاولة الاغتيال المزعومة.