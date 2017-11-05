فتح: “الوحدة والدولة” شعار مهرجان إحياء ذكرى “أبو عمار”

غزة/PNN – قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” في المحافظات الجنوبية، إن “الوحدة والدولة” هو شعار مهرجان إحياء ذكرى رحيل الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات.

وأضافت الحركة في بيان لها، أنها بصدد إحياء الذكرى الثالثة عشرة لاستشهاد الرئيس الرمز ياسر عرفات بمهرجان مركزي، يحمل شعار “الوحدة والدولة”، والتجهيزات تجري على قدم وساق لإقامة المهرجان الجماهيري الوطني الذي يليق بالشهيد الرمز يوم السبت المقبل.

وأكدت أن لجنة إحياء الذكرى الثالثة عشرة للشهيد عرفات قررت في اجتماعها الأول، تشكيل لجان إعداد للمهرجان متمثلة في: لجنة الاشراف والعمليات المركزية، واللجنة الإعلامية، ولجنة الاستقبال والبروتوكول، ولجنة الإعداد والتجهيز، ولجنة الأمن والنظام، ولجنة الحشد الجماهيري.

وقررت لجنة إحياء الذكرى الثالثة عشرة لاستشهاد الرمز أبو عمار تكليف عضو المجلس الثوري للحركة إياد نصر ناطقا رسميا باسم المهرجان.

ودعت الحركة، جماهير شعبنا إلى المشاركة في إحياء الذكرى وفاء للنضال والكفاح الوطني، وتجسيدا لمحبة الشهيد الرمز ياسر عرفات، معتبرة هذه المناسبة، مناسبة للوحدة الوطنية وصولا للهدف المشترك وهو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.