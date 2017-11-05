الأمن الروسي يعتقل 380 متظاهرًا ضد بوتين

أعلنت أجهزة الأمن الروسية، اليوم الأحد، إنها ألقت القبض على 263 شخصا في وسط موسكو “لانتهاك النظام العام”، فيما قالت وكالة “الأنباء الفرنسية” إن الأمن الروسي اعتقل 380 شخصًا تظاهروا ضد سياسات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن.

وهذا أحدث إعلان عن حملة اعتقالات تحسبا لأي احتجاجات مناهضة للحكومة في مطلع الأسبوع خلال احتفالات يوم الوحدة.

وبحسب “رويترز” أقدمت الشرطة الروسية على اعتقال بضع عشرات في شارع بموسكو، رغم أن أيا منهم لم يكن يحمل لافتة أو يردد أي هتافات.

ويوم الجمعة ادعى جهاز الأمن الاتحادي الروسي، الذي خلف الشرطة السرية (كي جي بي) في العهد السوفيتي، على موقعه على الإنترنت، إنه ألقى القبض على كل أعضاء حركة (أرتبودجوتوفكا) المناهضة للحكومة في منطقة موسكو وعثر على 15 قنبلة حارقة.