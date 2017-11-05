ديختر: الجثامين الخمسة بمثابة ورقة مساومة للإفراج عن غولدن وشاؤول

القدس/PNN – قال ما يسمى بــ “رئيس لجنة الخارجية والامن” في كنيست الاحتلال ورئيس جهاز الشاباك الاسبق افي ديختر، في رده على احتجاز جيش الاحتلال لجثامين الشهداء الخمسة من سرايا القدس: “إن الجثامين الخمسة التي اخرجها الجيش من داخل النفق ستكون بمثابة ورقة مساومة ضمن المفاوضات للإفراج عن الجنود الاسرائيليين الاسرى لدى حماس”.

و نقل موقع المستوطنين الاخباري العبري عن دختير قوله: “طالما لم يعد ابنائنا لإسرائيل لن يتم الافراج عن الجثامين وعلى المحكمة العليا ان ترفض كليا اي قضايا يقدمها المنافقين الذين يخبئون من خلف منظمة عدالة”.

من جهته دعا رئيس حزب “المعسكر الصهيوني”، افي غباي حكومة نتنياهو بعدم اعادة الجثامين الذين تم اغتيالهم داخل النفق بالتفجير قرب مغلف غزة.

وقال: “على الحكومة ان تبلغ حماس بشكل واضح جدا بان الجثامين الخمسة لن يتم اعادتها الا بإعادة الجنديين هدار غولدن وشاؤول ارون لإسرائيل”.