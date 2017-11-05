نتنياهو: ايران تسعى لارسال غواصاتها الى البحر المتوسط ووضع قواعد بحرية في سوريا

القدس/PNN – عبّر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن “مخاوف أمنية إسرائيلية” من أن إيران تسعى لاستغلال علاقتها مع النظام السوري، للسماح لغواصاتها أن ترسو عند الموانئ السورية، وذلك في مقابلها أجراها، اليوم الأحد، مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وكان نتنياهو ووزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، قد عبّرا عن مخاوف إسرائيلية أمنية من محاولة إيران ترسيخ تواجدها العسكري في سورية، هذا وهدد كل من نتنياهو وليبرمان أن اسرائيل مستعدة لعمل عسكري في ظل التمركز العسكري الإيراني في الأراضي السورية، وخاصة فيما يتعلق بنشر ميليشيات موالية لإيران في جنوب سورية، بالقرب من الحدود مع في هضبة الجولان المحتلة.

وتحدث نتنياهو خلال اللقاء عن التقديرات الإسرائيلية التي تفيد بأن السلطات الإيرانية تبحث إقامة قاعدة جوية إيرانية على الأراضي السورية، وأنها بصدد إنشاء مصانع أسلحة لحزب الله اللبناني، في سورية وإيران.

وكان نتنياهو قد ادعى، خلال لقاء جمعه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في آذار/ مارس الماضي، أن إيران تسعى لإقامة ميناء في سورية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كما وسبق لروسيا ان فعلت في ميناء طرطوس.

وكرر نتنياهو، خلال لقاءه مع “بي بي سي”، المزاعم الإسرائيلية، بأن إيران تسعى إلى تدمير إسرائيل، وقال: “إيران تسعى إلى تدميرنا، وتنادينا بـ”الشيطان الأصغر”، كما كما أنها تسعى لتحويل سورية إلى مستعمرة لهذا الغرض”.

وأضاف أنه عندما يضعف تنظيم “داعش” ويتم تدميره، “النفوذ الإيراني يتوسع في المنطقة وستأخذ مكانه (داعش)، إنهم يريدون جلب قوات جوية وغواصات وسفن حربية إلى البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من إسرائيل، لن نسمح بذلك”.

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الأحد إن ايران تحاول استغلال علاقاتها الطيبة ومساعدتها العسكرية لسوريا كي تسمح لها بأن ترسو غواصاتها في المرافئ السورية على البحر الأبيض المتوسط.

ووجه نتنياهو الاتهام لايران بأنها تسعى للحصول على ميناء مخصص لها لترسي فيه غواصاتها على سواحل المتوسط.

وقال في المقابلة “إيران تدعو لتدميرنا، تقول بشكل علني إنه يجب القضاء على “الشيطان الأصغر”، كما تلقبنا وتريد أن تحوّل سوريا الى مستعمرة خاصة بها لهذا الغرض”.

وتابع نتنياهو “عندما ينهار داعش ويُدحر خارج سوريا، تعزز ايران فوذها وتملأ الفراغ، وتحتل مكانه. إنهم يريدون إدخال قوات جوية، ووحدات شيعية وايرانية، وسفن وغواصات الى البحر المتوسط، بمحاذاة “إسرائيل”. مؤكدا أن اسرائيل لن تسمح لذلك أن يمر. “لن نسمح بحدوث ذلك. سنعارض”.

وردا على السؤال اذا ما كان مستعدا لخوض حرب لهذا الغرض أوضح نتنياهو “سنكون مستعدين للجم هذا التحول، مهما كان الاحتمال ضئيلا بأننا سنصل لهذه المرحلة”.

تجدر الاشارة ان ايران ولا تملك حالياً من القدرات العسكرية والموارد المالية ما يجعلها قادرةً على التوسع ، فسلاح بحريتها متهالك وما زال يستخدم معداتٍ عفا عليها الزمن منذ عهد الشاه ، وقال الباحث في تل أبيب ( غوزانسكي ) – الذي كان مكلفا بالملف الإيراني في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي – إن الحصار الذي فرضه االتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على اليمن حال دون وصول إيران إلى شواطئ اليمن.

فقد أُرغمت سفن إيرانية كانت تحمل شحنات أسلحة إلى الحوثيين في أكتوبر ٢٠١٦ م على العودة من حيث أتت بعد أن اعترضتها سفن حربية أميركية.