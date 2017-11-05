الاحتلال ينشر القبة الفولاذية قرب “كيبوتس علموميم” شرق الشجاعية

غزة/PNN-بعد أن أعلن جيش الاحتلال عن احتجاز جثامين شهداء سرايا القدس، الذين كانوا محتجزين داخل نفق “كيسوفيم”، سارع بنشر القبة الفولاذية قرب “كيبوتس علوميم” الواقع قرب دوار سعد في الاراضي المحتلة شرقي الشجاعية.

و وفقاً لوسائل الإعلام العبرية، فإن الاحتلال يخشى من رد محتمل قد تقوم به المقاومة الفلسطينية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسمياً مساء اليوم، عن انتشاله جثامين الشهداء الخمسة من نفق سرايا القدس شرق خانيونس، والذي تعرض للقصف الإسرائيلي مساء الاثنين الماضي.

وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية نقلاً عن جيش الاحتلال، أن الجيش تمكن من سحب الشهداء الخمسة الذين استشهدوا في النفق جراء القصف، وتم الاحتفاظ بجثامينهم.