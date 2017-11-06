“معاريف”: احتجاز جثامين شهداء الانفاق لن يحرك ملف جنودنا بغزة

بيت لحم/PNN- قالت صحيفة “معاريف” العبرية، إن سيطرة “إسرائيل” على جثامين “شهداء” النفق لن يحرّك شيئا في ملف الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس بغزة.

ونقلت الصحيفة عن “سمحا غولدين” والد الضابط المفقود في قطاع غزة “هدار غولدين”، قوله: “لقد مرت 3 سنوات و4 أشهر منذ اختطاف الجنود والدولة لم تنجح في إعادتهم وحان الوقت للتوقف عن الخوف من العدو”.

وكشفت القناة السابعة العبرية، إعلان الجيش الإسرائيلي احتجازه جثامين خمسة شهداء ارتقوا نتيجة قصف الاحتلال لنفق سرايا القدس على الحدود الشرقية لقطاع غزة الاثنين الماضي.

وقالت القناة مساء اليوم الأحد، في خبر جاء تحت عنوان “سُمح بالنشر”، إن الجيش الإسرائيلي أخرج جثامين نشطاء الجهاد الإسلامي من النفق وهم الآن بحوزته”.

والشهداء هم: بدر كمال مصبح، أحمد حسن السباخي، شادي سامي الحمري، محمد خير الدين البحيصي، علاء سامي أبو غراب.