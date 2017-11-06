انطلاق ملتقى الشراكة الشبابي في جنين

جنين/PNN- انطلقت، يوم السبت الماضي، في مدرسة مسرح الحرية بمدينة جنين فعاليات تدشين ملتقى الشراكة الشبابي بتنظيم من؛ مسرح الحرية في مخيم جنين، وجمعية خطوة التنموية المجتمعية في عرابة، ومجموعة رياديون لأجل يعبد، وجمعية تعايش الخيرية في الزبابدة، في سياق يوم شبابي مفتوح إحياءً لليوم العالمي للشباب، وعشية المهرجان العالمي التاسع عشر للشباب والطلاب والذي عقد في مدينة سوتشي الروسية.

بمشاركة وبحضور شبابي مميز من مدية جنين تضمن جدول فعاليات الملتقى معرض صور كاريكاتيرية بعنوان “حرية التعبير”، من تنظيم قسم الوسائط المتعددة في المسرح، وإشراف وتدريب الفنان ورسام الكاريكاتير محمد سباعنة، وبالتعاون مع الشبكة الدولية لحقوق رسامي الكاريكاتير (CRNI) والصندوق الوطني للديمقراطية (NED).

وخلال اللقاء قدم المؤسسات المنظمة للحدث تجربتهم في العمل الشبابي، إلى جانب تجارب العديد من المراكز الشبابية في محافظة جنين، كملتقى وطن ومجموعة تطوع ومركز نقش وبصمة خير، كما قدم مجموعة من الشباب المتطوعين تجربة شبابية داخل الجدار في قرية أم الريحان، مشتملا على حوار ومداخلات حول دور المجالس المحلية في دعم العمل الشبابي، واستحضار تجربة بلدية يعبد، مع استعراض دور وتجارب عدد من المؤسسات والمراكز الشبابية، بحضور مركز الفن الشعبي ومجموعات شبابية من بيت عنان ورام الله والقدس.

وبتمثيل من يوسف الزعبي، ونضال الحكيم لدور المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اللذان قدما توضيح لدور المجلس في تعزيز الحضور الشبابي لصياغة الرؤية الوطنية الفلسطينية، ودور الشباب في صناعة السياسات الوطنية، ومن ثم استمعا بدورهما للعديد من المداخلات حول هذه النقاط.

وكما تخلل اللقاء عرض لتجارب نجاح شبابية، تركزت على دور النساء في إنهاض الفعل الشبابي، من خلال تسليط الضور على التجربة الشبابية لسمر صلاح الدين كرئيسة لبلدية حزما، والتي تحدثت بدورها كممثلة للقطاع النسوي الشبابي عن دور المرأة داخل المجتمع، بالإضافة إلى حديثها عن تجربتها الشخصية في الحركة الشبابية والنسوية وصولا إلى الحديث عن تجربتها كرئيسة بلدية.

واختتم اليوم بفعاليات وأعمال فنية حيث قدمت فرقة معهد وَتَرْ للموسيقى عرضاً موسيقياً، الى جانب عرض راب قدمه الشابان أحمد وأمجد عجاوي.