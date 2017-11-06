القدس: نيابة “عوفر” تقدم لائحة اتهام ضد 3 شبان فلسطينيين بالتخطيط لعملية

القدس/PNN- قدمت النيابة الإسرائيلية في محكمة “عوفر” العسكرية، مساء الأحد، لائحة اتهام ضد ثلاثة شبان فلسطينيين تتضمن “التسبب في القتل ووضع عبوة ناسفة قرب الجدار العنصري في محيط مدينة القدس”.

وقالت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال لوبا السمري في بيان صحفي صباح الاثنين “بعد انتهاء الشرطة من تحقيقاتها في ملف اعتقال 3 فلسطينيين (17-19 عامًا) بتهمة وضع عبوة ناسفة قرب الجدار الأمني المحيط بالقدس، فقد تمّ تقديم لوائح اتهام ضدهم”.

وأوضحت أن الثلاثة من سكان بيت دقو القريبة من شمال غرب القدس، وتُنسب لهم “الاعداد لتنفيذ عملية ومحاولة التسبب في القتل، ووضع مادة ناسفة وذلك ليلة 30/10 الماضي قرب الجدار الأمني بمنطقة الطيرة”.

وأضافت أن قوات “حرس الحدود” تمكنت حينها من نصب كمينٍ للشبان ومعاينتهم وهم يضعون العبوة التي استندت على أسطوانة غاز، واعتقلت شابين منهما، وتمكن الثالث من الانسحاب من المكان، وجرى اعتقاله لاحقًا من منزله، وتم مصادرة السيارة التي استقلوها حينها.