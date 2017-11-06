قراقع يكرم الاسير المحرر اسلام ربيع اصغر الاسرى عمرا الذي خاض اضرابا لمدة 42 يوم

القدس/PNN- كرّم رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع الاسير المحرر اسلام ربيع 19 عاما سكان ابو ديس والذي شارك في الاضراب المفتوح عن الطعام لمدة 42 يوما والذي اعلنه الاسرى يوم 17/4/2017 مطالبين بتحسين شروط حياتهم المعيشية والانسانية.

وكان اسلام اصغر الاسرى عمرا في الاضراب المذكور وقد تعرض مع سائر الاسرى الى القمع والعزل والتنقلات التعسفية على يد إدارة السجون، ولم تستطع ارادة الاحتلال ان تنال من عزيمته وتصميمه على تحقيق المطالب المشروعة والعادلة التي اعلنها الاسرى.

وبعد انتهاء الاضراب تم الاحتفال بانتصار الاسرى في سجن هداريم بحضور الاسير اسلام، حيث كرمه مروان البرغوثي بإهدائه ساعة يد تقديرا لبطولته وشجاعته وارادته الحرّة.

وجاء تكريم قراقع خلال زيارته للاسير في منزله بعد قضائه عشرة شهور بالسجن وبحضور عائلته وبمشاركة وفد من هيئة الاسرى ومسؤولي حركة فتح في منطقة ابو ديس

وفي نفس السياق قام عيسى قراقع ووفد من هيئة الاسرى بزيارة للاسير المحرر عبد السلام شكري سكان قرية عبوين قضاء رام الله والذي تحرر من سجون الاحتلال بعد قضاء 16 عاما ، وجاءت الزيارة بحضور امين سر حركة فتح في محافظة رام الله موفق سحويل وشخصيات من قرية عبوين.