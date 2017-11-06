تربية قلقيلية تطلق فعاليات حملة “أبي اقرأ لي”

قلقيلية/PNN- بمشاركة العقيد حسام ابو حمدة نائب محافظ محافظة قلقيلية، وصادق خضور مدير عام النشاطات الطلابية ممثلا عن وزارة التربية والتعليم العالي، اطلقت مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية حملة “أبي اقرأ لي” وذلك في مدرسة بنات رأس عطية الثانوية.

وشارك في الفعالية نائلة فحماوي عودة مديرة التربية والتعليم العالي، ومدير مديرية الثقافة انور ريان، والاديب الفلسطيني أ. د. يحيى جبر، وخضر عودة نائب مديرة التربية، ولينا شاور مديرة مكتبة بلدية قلقيلية ورئيس مجلس قروي رأس عطية عز الدين مراعبة، وشادية مراعبة مديرة المدرسة، وممثلي الأجهزة الأمنية، واسرة التربية والتعليم واولياء الأمور والمجتمع المحلي.

وأكد نائب المحافظ خلال اطلاق الحملة على أهمية القراءة في المجتمع الفلسطيني لتعزيز وبناء الثقافة الوطنية، وكنوع من أنواع المقاومة في معركة الشعب الفلسطيني نحو التحرر وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، دولة العلم والثقافة والحضارة والابداع، مشددا على أهمية إعادة الاعتبار للقراءة والكتاب في المجتمع الفلسطيني، شاكرا كل من ساهم في اطلاق وتنظيم حملة “ابي اقرأ لي”

اما مدير عام النشاطات الطلابية فقد نقل تحيات وزير التربية والتعليم العالي للمشاركين في اطلاق الحملة، مشيرا الى ان اطلاق فعالية “ابي اقرأ لي” تمت في جميع مدارس الوطن في الضفة وغزة والقدس، في رسالة موحدة، لتعزيز القراءة في المجتمع الفلسطيني كرافعة أساسية للثقافة، وفي بناء الاسرة والمجتمع القائم على المعرفة والمشارك بفاعلية في ركب الحضارة الإنسانية، مثمنا الجهود الكبيرة في تنظيم الفعالية، شاكرا الشخصيات الرسمية والاعتبارية في محافظة قلقيلية على المشاركة في اطلاق الحملة.

من جانبها رحبت فحماوي بالحضور، مشيرة الى ان مديرية التربية والتعليم العالي أطلقت حملة “ابي اقرأ لي” وذلك ضمن التعاون ما بين وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، وتهدف إلى تشجيع القراءة في المجتمع الفلسطيني وحثّ آباء الطلبة وتشجيعهم للقراءة لأبنائهم، لتحفيز نهج مجتمعي مستدام تجاه تعزيز القراءة ونشر الثقافة، موضحة بأن مشاركة الاباء مع الابناء في القراءة، ستعزز من العلاقة الايجابية والتشاركية ما بين الاباء وابنائهم من جهة، وما بين اولياء الامور والمدرسة من جهة اخرى، وتعزز من الثقافة المجتمعية المحفزة للقراءة، وشكرت فحماوي كل من شارك مديرية التربية والتعليم العالي في اطلاق حملتها من شخصيات رسمية واعتبارية وادباء وشعراء وممثلي المجتمع المحلي.

واشار معاذ نزال رئيس قسم النشاطات الطلابية أشار الى ان اطلاق فعالية “ابي اقرأ لي” تأتي في سياق أنشطة المديرية الثقافية، وستتضمن جملة فعاليات وانشطة في المدارس المختلفة، لتشكل بمجملها رافدا حضاريا متدفقا لرفع منسوب الثقافة والقراءة في المجتمع الفلسطيني، لتينع الحملة نباتا طيبا مختلفا الوانهـ يغذي الفكر والروح.

وخلال فعالية اطلاق حملة “ابي اقرأ لي”، قرأ نائب المحافظ ومدير عام النشاطات الطلابية والمشاركين من شخصيات رسمية واعتبارية وادباء واولياء امور قصصا معبّرة للأطفال.