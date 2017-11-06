فتح تختار “أرض السرايا” لاحياء ذكرى استشهاد عرفات

غزة/PNN- حددت حركة فتح، اليوم الاثنين، “أرض السرايا” وسط مدينة غزة، مكانًا لإحياء الذكرى الـ13 لاستشهاد الراحل ياسر عرفات، والمقرر عقده السبت المقبل، حيث ستنطلق فعاليات المهرجان في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وقال عضو المجلس الثوري للحركة إياد نصر، إن الحركة ستعلن خلال الساعات القادمة عن المؤتمر الصحفي الخاص بإحياء الذكرى، داعياً الجماهير إلى المشاركة في المهرجان.

وأكد في تصريح صحفي، على “ضرورة اعتماد المعلومات الصادرة بشأن المهرجان من خلال مفوضية الإعلام التابعة لمكتب التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية، وسيكون مهرجاناً

وطنياً داعماً للوحدة الوطنية، ونموذجاً مشرفاً للكل الفلسطيني، لتجسيد اللحمة نحو تحقيق حلم الياسر، في بناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وذكر أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لإقامة المهرجان، وهو الأول لإحياء الذكرى منذ الانقسام، قائلاً: “نحن اخترنا شعار “الدولة والوحدة لنؤكد على أننا جاهزون لإتمام المصالحة”.