فعالية تضامنية في أندونيسيا تنديدا بمئوية وعد بلفور

جاكرتا /PNN- نظمت سفارة دولة فلسطين لدى أندونيسيا، فعالية تضامنية في مقر السفارة بالعاصمة “جاكرتا”، تنديدا بمئوية وعد بلفور المشؤوم، بحضور أعضاء في البرلمان الأندونيسي، وكتّاب، وصحفيين، ورجال دين، وممثلين عن المجتمع المدني، وسفراء العرب من السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى أندونيسيا.

وشكر القائم بأعمال السفارة طاهر حمد جميع الحضور على الوقفة التضامنية مع أبناء شعبنا الفلسطيني.

واستعرض القنصل معمر ملحم في كلمته تداعيات هذا الوعد المشؤوم منذ عام 1917 إلى يومنا هذا على شعبنا، سواء داخل فلسطين المحتلة، أو في الشتات، بالإضافة إلى معاناة شعبنا من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب ملحم المجتمع الدولي بضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، وضرورة الاعتراف بحق تقرير المصير لأبناء شعبنا، وحقة في العيش بسلام على أرضه، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وفي نهاية الفعالية، صدر بيان مشترك من قبل المجتمعين أكدوا فيه على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.