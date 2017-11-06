الشرطة تقبض على شخص صادر بحقه حكم غيابي بالسجن 10 سنوات

الخليل/PNN- ألقت الشرطة، اليوم الإثنين، القبض على أحد الأشخاص صادر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 10 سنوات في مدينة يطا، جنوب الخليل .

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، ان الشرطة تلقت معلومات تفيد بوجود أحد المحكومين والفار من وجه العدالة داخل منزله في مدينة يطا, وبناء على ذلك تم الحصول على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش منزله وإلقاء القبض عليه .

وأضافت أن المطلوب صادر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 10 سنوات من محكمة البداية بتهمة السرقة، وكان فاراً من وجه العدالة منذ عدة سنوات, وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه أثناء اختبائه داخل المنزل .

وأكدت الشرطة إحالة المتهم لمركز الإصلاح والتأهيل لقضاء العقوبة الصادرة بحقه حسب الأصول .