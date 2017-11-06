الرئيس عباس يصل الرياض بدعوة من خادم الحرمين الشريفين

الرياض /PNN – وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان.

وكان في استقبال سيادته في مطار الرياض، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة، عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، وسفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية باسم الأغا وطاقم السفارة.

ويرافق سيادته في الزيارة، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا.