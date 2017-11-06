الأونروا والاتحاد الأوروبي يحتفلان بإطلاق مشروع تحسين وتطوير المرافق التعليمية والصحية لوكالة الغوث

بيت لحم/PNN- حسن عبد الجواد -أطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية “الأونروا”، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشروع حملة الحياة الصحية والمرافق الصحية في المدارس والعيادات الصحية التابعة للأونروا.

ونظمت وكالة الغوث الدولية احتفالا، في مدرسة الدهيشة الأساسية للبنات، بمناسبة الانتهاء من أعمال إعادة تأهيلها، حيث تم اختيارها لاستقبال حفل إطلاق المشروع، والذي حضره مدير عمليات الأونروا في الضفة الغربية، سكوت أندرسون، ونائب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وغزة توماس نيكلسون، والممثل عن اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم الدهيشة النائب محمد اللحام، إضافة لعدد من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي.

ويهدف المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي إلى تحسين وتطوير المرافق التعليمية، وتوفير بيئة صحية وآمنة للطلاب والطالبات في مدارس الأونروا، بحيث يتضمن إعادة ترميم الملاعب، وتحسين البيئة المحيطة بالطلاب والطالبات من خلال رسم جداريات فنية على الجدران المحيطة بالملاعب والساحات، وإضافة مقاعد خارجية في الساحات المستخدمة من قبل الطلاب، أيضاً إعادة دهان الأبواب والحمايات الخارجية لبعض المدارس.

و سوف يتم العمل على تحسين بعض المراكز والنقاط الصحية التابعة للأونروا، من خلال القيام بأعمال الصيانة والترميم، من أجل تحسين الخدمة الطبية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وتضمنت فعاليات الحفل فقرات تعليمية وأخرى للرسم على الزجاج والوجوه، وتدوير الورق والكرتون ، وبناء مجسمات لمواقع تاريخية، إضافة لمسابقة تعريفية حول الاتحاد الأوروبي، وعرض للدبكة الشعبية.

وفي نهاية الاحتفال عقدت مباراة ودية لكرة الطائرة بين الطلبة وممثلي مكاتب الاتحاد الأوروبي في المنطقة وموظفي الأونروا،وانقسموا إلى فريقين، “فريق الحياة الصحية” و”فريق المرافق الصحية”.

و قال نيكلسون: “إن شراكتنا مع الأونروا قائمة على الفهم المتبادل للحاجة إلى دعم لاجئي فلسطين؛ ويعد حدث اليوم مثالا ممتازا على هذه الشراكة، حيث نحتفل سوية بإطلاق حملة مهمة تغطي 50 مدرسة و 15 مركزا صحيا في الضفة وغزة، والأردن ولبنان، وذلك من خلال برنامج الرعاية التابع للاتحاد الأوروبي.

وأضاف: “تهدف الحملة إلى الحصول على تعليم أفضل، وصحة أفضل ومستقبل أفضل، وهذا بالضبط ما نود تحقيقه سوية مع الأونروا للأطفال وعائلاتهم ممن حضر اليوم”.

وأشاد أندرسون بهذه المبادرة قائلاً: “ما يزال الاتحاد الأوروبي مانحاً ثابتاً للأونروا ولمجتمع اللاجئ الفلسطيني. نحن ممتنون جدا للاتحاد الأوروبي على مساهمته السخية تجاه تطوير البيئة ليس فقط من خلال مشروع مدرسة بنات الدهيشة، بل في العديد من المدارس الأخرى والمراكز الصحية في الضفة الغربية. إن مساهمات الاتحاد الأوروبي في دعم الميزانية البرامجية والمشاريع من هذا القبيل، تسمح للأونروا بالاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية والمهمة للاجئي فلسطين بكرامة”.

وقال النائب اللحام: : انه بالرغم من أهمية المشروع ودعمنا للشراكة بين وكالة الغوث والاتحاد الأوروبي، إلا ان مطلبنا الأساس كلاجئين يتركز في هذه المرحلة حول إيفاء دول الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة والعديد من دول العالم بالتزاماتها الكاملة لوكالة الغوث الدولية التي تبرر تقليص خدماتها للاجئين الفلسطينيين بالعجز الدائم في ميزانياتها.

هذا وما يزال العمل قائما على إعادة تأهيل 9 مدارس أخرى في الضفة الغربية ممولة ضمن هذا المشروع وهي: مدرستي ذكور الدهيشة الأولى والثانية، مدرسة ذكور الخليل، مدرسة بنات الخليل، مدرسة ذكور الفوّار، مدرسة ذكور العروب، مدرسة بنات دورا، مدرسة ذكور دورا ومدرسة ذكور عايدة.

كما شملت المنحة الأوروبية، إعادة تأهيل وتحسين أربع مرافق صحية في كل من بيت لحم، وبيت عوا، وصوريف والرماضين.

ومع ختامها، ستكون حملة الحياة الصحية والمرافق الصحية قد أحدثت التحسين في ما مجموعه 50 مدرسة و15 مرفقا صحيا في الضفة الغربية وغزة ولبنان والأردن.

هذا وقد حافظ الاتحاد الأوروبي والاونروا منذ العام 1971 على شراكة إستراتيجية تحكمها الأهداف المشتركة لدعم التنمية البشرية، والحاجات الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين والترويج للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط. يعد الاتحاد الاوروبي اليوم أكبر مانح متعدد للمساعدات الدولية للاجئي فلسطين، حيث يمكّن هذا الدعم، الذي يمكن التنبؤ به والاعتماد عليه، يمكّن الأونروا من تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من 5 مليون لاجىء فلسطيني في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وغزة، وتشمل هذه الخدمات التعليم النوعي لحوالي نصف مليون طفل وخدمات الصحة الأولية لأكثر من 3.5 مليون مريض بشكل جماعي، فإن الاتحاد الأوروبي بأعضائه يعد أيضا من بين أكبر الممولين لميزانية الوكالة للمناشدات الإنسانية

الطارئة وللمشاريع التي تتعامل مع الأزمات المتعددة والاحتياجات الخاصة في المنطقة.

وبالإضافة الى ال 91.5 مليون يورو التي تم تقديمها الى ميزانة البرامج في العام 2017، يمول الاتحاد الأوروبي مشاريع وبرامج إنسانية متعددة استجابة للاحتياجات الخاصة.