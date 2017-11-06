اخبار فلكية 7.11.2017

بعد ظهر يوم غد الثلاثاء 7.11.2017 ينتقل كوكب الزهرة الى برج العقرب ويمكث فيه حتى نهاية الشهر الحالي.

كوكب الزهرة هو كوكب الحب والعاطفة والفن والجمال والمال. فيما يلي تأثير وجوده في العقرب على كافة مواليد الابراج:

الحمل: فرصة لمكسب مالي من شراكة او تعويض.

الثور: تعزيز الشراكة.

الجوزاء: تعزيز العلاقة مع زملاء العمل ولكن الحذر من البدانة.

السرطان: اجواء من الحظ في العاطفة والمال.

الاسد: استفادة في الامور العقارية والبيتية والعائلية.

العذراء: تعزيز العلاقة مع الاخوة والجيران وفرصة لشراء سيارة.

الميزان: مكاسب مالية اغلبها من عمل.

العقرب: اكثر المستفيدين عاطفيا وفنيا وماليا.

القوس: فرصة للتعامل مع مؤسسة او شركة كبيرة.

الجدي: نشاطات اجتماعية.

الدلو : الدفع بمصالحهم في مجال العمل.

الحوت: نجاح في الدراسة الاكاديمية والسفر والرحلات البعيدة وما له صلة بالاستيراد والتصدير والامورالقضائية.