مصدر لPNN:نائب الرئيس الامريكي سيزور بيت لحم 18 او 19 الشهر المقبل

بيت لحم /خاص PNN/ قالت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى ان نائب الرئيس الامريكي مايك بنس سيقوم بزيارة رسمية الى الاراضي الفلسطينية الشهر المقبل حيث سيقوم بزيارة لمدينة بيت لحم.

وكشفت المصادر في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN عن ان نائب الرئيس الامريكي مايك بنس سيقوم بزيارة رسمية الى الاراضي الفلسطينية حيث سيزور مدينة بيت لحم في الثامن او التاسع عشر من شهر ديسمبر القادم حيث من المتوقع ان يلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ايو مازن وعدد اخر من المسؤولين الفلسطينيين.

هذا وعلمت شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان الترتيبات لزيارة نائب الرئيس الامريكي قد بدات بالفعل حيث سيصل في الايام القليلة المقبلة وفد من الادارة الامريكية الى الاراضي الفلسطينية واسرائيل لاجراء ترتيبات الزيارة المختلفة.

كما سبقوم نائب الرئيس الامريكي بزيارة كنيسة المهد لاداء صلوات خاصة حيث يعتبر نائب الرئيس الامريكي من الشخصيات المتدينة هذا الى جانب الالتقاء بشخصيات مسيحية فلسطينية عقب زيارته للكنيسة حيث ان جزء من الزيارة له طابع الاطلاع على واقع الاقليات ليس في فلسطين لوحدها بل في عدة دول ستشملها الزيارة.

وبحسب مصادر امريكية اكدت الزيارة فان الزيارة ستناقش عددا من الملفات ابرزها الوضع السياسي والجهود الامريكية لاطلاق المفاوضات مضيفة ان الزيارة تاتي ايضا بتكليف من الرئيس الامريكي دونالد ترامب لنائبه للاطلاع على اوضاع الاقليات في الشرق الارسط خصوصا الاقليات المسيحية في ظل كل الاوضاع والمتغييرات بالشرق الاوسط.

يشار الى ان مصادر امريكية قالت في وقت سابق ان الادارة الامريكية التي اجرت وتجري لقاءات متعددة من خلال مبعوثيها الى المنطقة ستعلن عن مبادرة الرئيس ترامب لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي من خلال ما سمي بصفقة القرن في شهر ديسمبر حيث من المتوقع ان تحمل زيارة الرئيس الامريكي ربما تفاصيل الخطة الامريكية للتقدم بعملية السلام والتي من التوقع ان تشمل التوصل الى سلام اقليمي بجزء منها.

يشار الى ان زيارة نائب الرئيس الامريكي ستشمل عدة دول اخرى حيث سيزور اسرائيل وعدة دول منها مصر والاردن والسعودية في اطار جولته وفق المصادر.