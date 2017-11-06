انجزت الشرطة 453 قضية خلال الاسبوع الماضي

رام الله/PNN-وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، ان عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 453 قضية، حيث انجزت ادارة المباحث العامة 109 قضية ودورت 28 قضية اخرى، فيما انجز قسم التحقيق 443 قضية ودور 70 قضية، وانجز قسم التنفيذ 453 قضية ودور 1233 قضية اخرى.

واضاف البيان، ان ادارة مكافحة المخدرات ضبطت 2371 غرام مواد مخدرة ، 2 حبوب مخدرة ، وادوية سائلة علب عدد 3، وحبوب اكستازي عدد 32 بالاضافة الى 39 ادوات للتعاطي .

وسجلت ادارة المرور 218 حادث سير نتج عنها مصرع شخص و 177 اصابة، وفحصت 5441 مركبة وأنزلت عن الشارع 201 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 2973 مخالفة مرورية، وحجزت 160 مركبة للتأكد من قانونيتها واتلفت 165 مركبة غير قانونية.

واشار البيان، ان شرطة السياحة والاثار سجلت دخول 92016 سائح ، فيما بلغ عدد النزلاء 34456 نزيل في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والاثار فقد تم انجاز 3 قضية وجاري متابعة 1 قضية اخرى