ا لقدس/PNN- أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الاثنين، جدول مباريات الأسبوع العاشر من دوري الدرجة الأولى “الاحتراف الجزئي”، وذلك على النحو الآتي:
الأسبوع العاشر
الجمعة 10/11/2017
طوباس
سلوان
15:00
الجامعة الامريكية
تامر بركات
شباب العبيدية
هلال اريحا
15:00
الخضر
فادي اللحام
بيت أمر
أبناء القدس
15:00
الحسين
محمود ابو صبيح
مركز طولكرم
مركز الأمعري
15:00
طولكرم
علي داود
السبت 11/11/2017
القوات
نادي جنين
15:00
ماجد اسعد
مجدي زبيدات
اسلامي قلقيلية
شباب يطا
15:00
نابلس
سليمان العمد