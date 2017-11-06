جدول مباريات الأسبوع العاشر من دوري الدرجة الأولى

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 ا لقدس/PNN-  أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الاثنين، جدول مباريات الأسبوع العاشر من دوري الدرجة الأولى “الاحتراف الجزئي”، وذلك على النحو الآتي:

 

الأسبوع العاشر

الجمعة 10/11/2017

طوباس

سلوان

15:00

الجامعة الامريكية

تامر بركات

شباب العبيدية

هلال اريحا

15:00

الخضر

فادي اللحام

بيت أمر

أبناء القدس

15:00

الحسين

محمود ابو صبيح

مركز طولكرم

مركز الأمعري

15:00

طولكرم

علي داود

السبت 11/11/2017

القوات

نادي جنين

15:00

ماجد اسعد

مجدي زبيدات

اسلامي قلقيلية

شباب يطا

15:00

نابلس

سليمان العمد

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