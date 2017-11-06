ا لقدس/PNN- أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الاثنين، جدول مباريات الأسبوع العاشر من دوري الدرجة الأولى “الاحتراف الجزئي”، وذلك على النحو الآتي: