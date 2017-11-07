عائلة “شاؤول”: الحكومة تخفي أمرا كبيرا في قضية ابننا

بيت لحم/PNN- نقلت القناة السابعة العبرية عن عائلة الجندي الإسرائيلي المفقود في قطاع غزة “شاؤول أورون”، بأنها ماتزال مستمرة بالطلب من حكومة الاحتلال بالكشف عن الأوراق و المعلومات التي أوصلت للإعلان عن ابنها “كقتيل”.

وطالبت عائلة “شاؤول” الحكومة بعدم رد جثامين الشهداء الخمسة في النفق الذي تم تفجيره قبل أيام دون الحصول على معلومات حول ابنها .

وأضافت العائلة أن حكومة الاحتلال تخفي امراً كبيراً لا تريد الإفصاح عنه بخصوص ابنها، مشددة على أنها معنية بمعرفة هذا الأمر.

ولفتت إلى أن الإعلان عن شاؤول “كقتيل” كان سريعاً جداً و غير منظم و غير جدي بما فيه الكفاية لأن الإعلان عن ذلك كان بعد أيام من معركة الشجاعية، و ما دامت الحكومة لم ترسل لنا الوثائق التي تخفيها فان الإحساس السائد هو أنها تخفي أمراً ما.