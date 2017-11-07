العالول: القيادة تبذل جهودا مع مختلف الجهات الدولية للضغط على الاحتلال لوقف الاستيطان

رام الله/PNN- أكد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، اليوم الثلاثاء، أن القيادة تبذل جهودا كبيرة مع مختلف الجهات الدولية خاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف التغول الاستيطاني.

تصريحات العالول هذه جاءت في تصريح لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية ردا على قيام حكومة الاحتلال بتخصيص موازنة لشق طرق استيطانية في الضفة ومواصلة البناء الاستيطاني.

وأوضح العالول أن الحكومة الإسرائيلية تسعى باستمرار لقضم الأرض الفلسطينية ونهبها تحت ذرائع تسوقها بشكل دائم الهدف منها القضاء على حل الدولتين.