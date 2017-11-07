العالول: فعاليات إحياء الذكرى 13 لاستشهاد القائد ابو عمار تنطلق الخميس بمختلف محافظات الوطن

رام الله/PNN- إحياء للذكرى الثالثة عشرة لاستشهاد الزعيم الراحل ياسر عرفات، تنطلق بعد غد الخميس فعاليات إحياء الذكرى في مختلف محافظات الوطن.

أعلن عن ذلك لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الثلاثاء نائب رئيس حركة فتح محمود العالول موضحا أن أولى الفعاليات ستكون بتنظيم مهرجان جماهيري عند الساعة الثانية عشرة ظهرا في ساحة ضريح الشهيد الراحل برام الله يوم الخميس.

وأضاف العالول أن مؤسسة الشهيد ياسر عرفات ستنظم الجمعة مهرجانا ثقافيا في قصر رام الله الثقافي يتم خلاله الإعلان عن الفائز بجائزة ياسر عرفات للإنجاز مبينا أن المهرجان المركزي لإحياء الذكرى سيكون في قطاع غزة السبت المقبل.