Palestinian leader Yasser Arafat looks up on during a joint press conference with French Foreign Minister Dominique de Villepin (unseen) at the former's headquarters in the West Bank city of Ramallah 25 June 2002. A day after the US called for the Palestinian leader's ouster, De Villepin arrived at the battered headquarters under military escort by the Israelis who have re-occupied Ramallah as part of their latest military drive against Palestinian militants. AFP PHOTO/ Thomas COEX
العالول: فعاليات إحياء الذكرى 13 لاستشهاد القائد ابو عمار تنطلق الخميس بمختلف محافظات الوطن
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رام الله/PNN- إحياء للذكرى الثالثة عشرة لاستشهاد الزعيم الراحل ياسر عرفات، تنطلق بعد غد الخميس فعاليات إحياء الذكرى في مختلف محافظات الوطن.
أعلن عن ذلك لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الثلاثاء نائب رئيس حركة فتح محمود العالول موضحا أن أولى الفعاليات ستكون بتنظيم مهرجان جماهيري عند الساعة الثانية عشرة ظهرا في ساحة ضريح الشهيد الراحل برام الله يوم الخميس.
وأضاف العالول أن مؤسسة الشهيد ياسر عرفات ستنظم الجمعة مهرجانا ثقافيا في قصر رام الله الثقافي يتم خلاله الإعلان عن الفائز بجائزة ياسر عرفات للإنجاز مبينا أن المهرجان المركزي لإحياء الذكرى سيكون في قطاع غزة السبت المقبل.