الاعرج: تخصيصات الاراضي التي صدرت بعد تاريخ (2-10-2017) في قطاع غزة غير قانونية

غزة/PNN- أصدر وزير الحكم المحلي حسين الأعرج اليوم الثلاثاء، قراراً بشأن اعتبار كافة قرارات تخصيصات الأراضي التي صدرت بعد تاريخ (2-10-2017) في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) غير قانونية، وعلى جميع الجهات والمؤسسات التي خصص لها أراضي بعد هذا التاريخ مراجعة وزارة الحكم المحلي بهذا الخصوص.

كما وقرر الوزير وقف أي تخصيصات جديدة للأراضي حتى اشعار اخر، وعلى جميع الجهات والدوائر تنفيذ هذا القرار كلاً فيما يخصه، كما ويلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار ويتم العمل به اعتباراً من تاريخه.

جاء هذا القرار بناءً على مقضتيات المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة له وبصفته وزيراً للحكم المحلي، ورئيساً للجنة الوزارة لتخصيصات الأراضي في حكومة الوفاق الوطني، وحرصاً على مصلحة تنظيم العمل.