أفغانستان: هجوم مسلح على محطة للتلفزيون في كابل

كابل/PNN- اقتحم مسلحون محطة للتلفزيون في كابل، اليوم الثلاثاء، حيث يشنون هجوما مستمرا في المبنى الذي لا يزال فيه العديد من الموظفين في المبنى.

وقال المراسل لدى تلفزيون شامشاد، فيصل زلاند، والذي وتمكن من الفرار عبر باب خلفي، لوكالة فرانس برس “رأيت ثلاثة مهاجمين على كاميرات المراقبة وهم يدخلون مبنى قناة التلفزيون. أطلقوا النار في البدء على الحارس، ثم دخلوا وراحوا بعدها يطلقون النار ويلقون قنابل يدوية”.

وبثت محطة شامشاد التي تبث باللغة الباشتونية في مختلف أنحاء البلاد صورة ثابتة بدلا من برامجها المعهودة.

وتابع زلاند أن قوات الأمن في مجمع المحطة الواقع في العاصمة الأفغانية “يتصدون للمهاجمين”، مضيفا “العديد من زملائي لا يزالون في المبنى”.