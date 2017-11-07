وزارة الاتصالات تستضيف دورة “انتاج فيديوهات لمنصات التواصل الاجتماعي”

رام الله/PNN- استضافت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورة حول “انتاج فيديوهات لمنصات التواصل الاجتماعي” لشركة (كونسيبتس) تنظم على مدى شهرين بواقع 48 ساعة، وذلك في مركز الابداع للتدريب التكنولوجي التابع للوزارة في مقرها برام الله يوم السبت.

حيث تهدف الدورة لتمكين المتدربين من إنتاج فيديوهات قصيرة مناسبة للنشر على منصات التواصل الإجتماعي من خلال العمل على برامج (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro)، واستهدفت الدورة العاملين في مجال الإعلام أو الإعلام الإجتماعي أو التسويق أو التصوير وإنتاج الفيديوهات أو المهتمين في هذا المجال من القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء.

تتناول أبرز مواضيع الدورة: مقدمة في إنتاج الفيديوهات، أساس بناء قصة من خلال فيديو قصير، تحريك العناصر والنصوص، إستخدام المكتبات الصوتية، الآليات الصحيحة لنشر الفيديوهات على المنصات المختلفة وغيرها.

بدوره أكد مدير عام مركز الإبداع للتدريب التكنولوجي في الوزارة م. مجدي سمارة عن سعادته باستضافة مثل هكذا دورات متقدمة، ودعم الوزارة المستمر لها مقابل توفير فرص مميزة للموظفين الحكوميين، علماَ أن المركز مؤسسة وطنية عامة غير هادفة للربح يقدم خدماته بشكل مجاني لمؤسسات القطاع الحكومي ويهمه التعاون مع القطاع الخاص، وذلك بهدف ايجاد حاضنة وطنية مناسبة للتدريب وتعزيز القدرات خاصة فيما يخص مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.