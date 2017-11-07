“ندوة سياسية في هانوي في  للذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم”

هانوي/PNN- نظمت سفارة دولة فلسطين وبالتعاون مع مركز الدراسات الفيتنامي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا ندوة سياسية بعنوان ” مائة عام على وعد بلفور- وعد مَن لا يملك، لِمَن لا يستحق”، وذلك صباح اليوم الثلاثاء، في قاعة المؤتمرات في أكاديمية فيتنام للعلوم الإجتماعية في العاصمة هانوي. وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية الفيتنامية ولجنة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الفيتنامي بالإضافة لحضور العديد من الدبلوماسيين والباحثين والمختصيّن الفيتناميين في الشؤون الدولية، وكذلك العديد من مراسلي وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.

حيث تحدث في الندوة سعدي الطميزي، سفير دولة فلسطين لدى فيتنام واستعرض تاريخ القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور المشؤوم قبل مائة عام مروراً بمراحل تطور الكفاح الوطني الفلسطيني وصولاً إلى الإنجازات السياسية والدبلوماسية التي حققتها دولة فلسطين ، وأكد على ضرورة العمل على معالجة الآثار الناجمة عن وعد بلفور من خلال العمل على تمكين الشعب الفلسطيني من إستعادة حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في إقامة دولته الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على التراب الوطني الفلسطيني في حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وأكد بأن على المملكة المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية في إلحاق الأذى بالشعب الفلسطيني ، والعمل على الإعتذار عن ما ارتكبته من خطيئة تاريخية، وتعويض الشعب الفلسطيني عن ما تعرض له خلال القرن المنصرم. وأشاد السفير الطميزي بالدعم الذي تقدمه الدول والشعوب الصديقة للكفاح العادل للشعب الفلسطيني وحثها على مواصلة دعمها من خلال الضغط على إسرائيل ومطالبتها بضرورة التقيّد بالقانون الدولي ومنعها من مواصلة ممارساتها التي تتنافى والقانون الدولي.

كما وتحدث في الندوة العديد من السفراء والخبراء والباحثين الفيتناميين، الذين أكدوا بدورهم على أن وعد بلفور جاء نتاجاً للسياسة الإستعمارية غير العادلة، مشيدين بكفاح الشعب الفلسطيني التواق للحرية وبالعلاقات التاريخية التقليدية التي تربط بين فلسطين وفيتنام. مؤكدين دعمهم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني ولحقوقه الوطنية المشروعة، كما عبروا عن جزيل شكرهم لفلسطين لدعمها فيتنام إبان مراحل النضال المتلاحقة لنيل الحرية والإستقلال وإنهاء التدخل الأجنبي.

وتخلل الندوة عرض فيلم وثائقي قصير يحاكي مأساة الشعب الفلسطيني القائمة جراء وعد بلفور المشؤوم.