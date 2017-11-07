غرفة الخليل تستقبل جمعية قدامى لاعبي شباب الخليل

الخليل/PNN- استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل المهندس محمد غازي الحرباوي وفداً من جمعية قدامى لاعبي نادي شباب الخليل الرياضي ترأسهم رئيس الجمعية الأستاذ رجب شاهين، حيث تم بحث الترتيبات المتعلقة بالزيارة المرتقبة لوفد نادي الوحدات الرياضي لمدينة الخليل، وذلك بحضور أعضاء الجمعية ماهر سلطان و صالح سيد أحمد وحاتم صلاح وجويد الجعبري، ونائب أمين سر الغرفة التجارية أحمد حسونة ومديرها العام المهندس طارق جلال التميمي.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تربط النوادي الرياضية في فلسطين بنظيراتها في المملكة الأردنية الهاشمية، والزيارات المتبادلة بينهما، مع التأكيد على الزخم الكبير الذي يرافق هذه الزيارات خاصة اللقاءات الرياضية التي تجمع نواد عريقة مثل شباب الخليل الفلسطيني والوحدات والفيصلي الأردنيين.

وتم بحث الترتيبات المتعلقة بالزيارة القريبة التي سيقوم فيها وفد نادي الوحدات بعد عدة أيام إلى مدينة الخليل والذي يضم الإدارييين وقدامى اللاعبين، والبرنامج الذي أعد لاستقبالهم، وذلك برعاية غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل.

وفي موضوع التعاون وتقديم الدعم لجمعية قدامى شباب الخليل أكد المهندس الحرباوي على استعداد الغرفة التجارية على توفير مرافقها لإقامة نشاطات واجتماعات متعلقة بعمل الجمعية وذلك إيماناً من الغرفة التجارية على أهمية دعم الرياضة الفلسطينية وعرفاناً للدور الكبير الذي لعبه أعضاء الجمعية في المسيرة الرياضية الفلسطينية.

من جانب آخر، أكد الحضور على أهمية دعم البلدة القديمة حيث عرج الحرباوي على الخطوات الكبيرة التي اتخذها مجلس إدارة الغرفة التجارية منذ انتخابه والتي واجهت عراقيل كبيرة إلى أن تُوّجت بقرار الحكومة الفلسطينية بإنشاء صندوق دعم البلدة القديمة وساهمت الغرفة التجارية والقطاع الخاص بمبلغ كبير فيه، وانبثقت عنه المؤسسة الاستهلاكية غير الربحية، التي سترى النور بعد الانتهاء من المشروع الحالي لإعادة تأهيل البنية التحتية للبلدة القديمة.