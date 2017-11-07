وقفة أمام مدرسة في القدس احتجاجا على اعتقال مديرتها و3 من معلماتها

القدس/PNN- نظمت لجنة أولياء أمور طلبة روضة ومدرسة “زهوة القدس” في حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، وقفة أمام المدرسة احتجاجا على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة يوم أمس مديرة المدرسة وثلاثا من معلماتها.

وشارك في الوقفة عدد من أولياء أمور الطلبة ونشطاء من مدينة القدس، علما أن قوات الاحتلال كانت اقتحمت المدرسة يوم أمس ودبت الخوف والذعر بين طلبتها الأطفال وكادر التعليم، قبل أن تعتقل مديرة المدرسة والمعلمات الثلاث، في حين اتصلت بلدية القدس العبرية بأهالي الطلبة تبلغهم فيها بأنه تم اغلاق المدرسة وطالبتهم بنقل أبنائهم منها.