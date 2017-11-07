بن سلمان يتهم ايران بشن عدوان مباشر

الرياض/PNN- اتهم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، صباح اليوم الثلاثاء، إيران بتزويد الحوثيين في اليمن بالصواريخ، معتبرا أن هذا الأمر يمثل “عدوانا عسكريا ومباشرا من النظام الإيراني” ضد المملكة.

وكانت قد أعلنت السعودية، السبت، أن قواتها اعترضت فوق مطار الرياض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون في اليمن باتجاه العاصمة، ما أدى إلى سقوط شظايا منه في حرم المطار، محملة طهران المسؤولية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بن سلمان قوله في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون “إن ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بالصواريخ يعد عدوانا عسكريا ومباشرا من قبل النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملا من أعمال الحرب ضد المملكة”.

يشار إلى أن السعودية تقود منذ آذار/مارس 2015 تحالفا عسكريا في اليمن، دعما للحكومة في مواجهة الحوثيين المتحالفين مع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح. وتتهم إيران بمد الحوثيين بالسلاح، الأمر الذي تنفيه طهران، وتقول إنها تدعم الحوثيين سياسيا.