هذا ما تصر بلقيس فتحي على فعله رغم حملها وقالب حلوى كشف جنس مولودها!

أعلنت الفنانة بلقيس فتحي عبر حسابها على تويتر عن نيتها لتصوير فيديو كليب جديد، مع إحياء أكثر من حفل جماهيري كبير في الفترة المقبلة.

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وكتبت بلقيس فتحي على حسابها على تويتر قائلة: ” قريبا فيديو كليب جديد ومجموعة حفلات جماهيرية قادمة أعلن عنها تباعا باْذن الله”.

وكانت بلقيس فتحي قد أعلنت عن حملها بطريقة طريفة للغاية، من خلال نشرها صورة قدم طفل عبر حساباتها على مواقع التواصل، لتنهال عليها التعليقات المهنئة من محبيها، متمنين لها الصحة وأن ترزق بالذرية الصالحة.

وجاء إعلان بلقيس فتحي عن خبر حملها بعد ظهورها في إحدى الحفلات، وظهر بروز في بطنها مما دفع الجمهور للتخمين بأنها حامل، ولم يمضِ سوى أيام قليلة وزفت الخبر السعيد لمحبيها.

وعلى الرغم من أن بلقيس فتحي لم تذكر جنس مولودها إلا أن بعض المواقع الإلكترونية، خمنت أنها حامل في توأم وذلك بعد نشرها لفيديو عبر حسابها على سناب شات، وهي تعرض قالب حلوي صنع خصيصاً لها مكون من نصفين من اللوني الأزرق السماوي والوردي.

وبسبب قالب الحلوى الخاص ببلقيس فتحي، ألمح البعض بأنها من الممكن أن تكون حامل في توأم، إلا أن آخرين نفوا الأمر مشيرين إلى أن التورتة صنعت هكذا لأن لم يتم معرفة جنس الجنين بعد.

المصدر: MSN.