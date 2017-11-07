الوزن المثالي لطفلك بحسب عمره

تتساءل أمهات كثر عن الوزن المثالي لطفلهن بحسب تقدمه في العُمر، ما يجعلهن حائرات دوماً حول ما إذا كانت الزيادة في الوزن جيدة أم لا.

يجدر بكِ تسجيل زيادة الوزن على ورقة جانبية والإبقاء عليها لتزويد الطبيب بها، بالإضافة للقياس الذي سيعدّه هو.

إليكِ الوزن المثالي لطفلكِ بحسب نموّه العمري:

عند الولادة – 3.5 كغ .

عمر شهر – 4,5 كغ .

شهران – 5,5 كغ .

عمر 3 أشهر – 6,5 كغ .

عمر 4 أشهر – 7 كغ .

عمر 5 أشهر – 7,5 كغ .

عمر 6 أشهر – 8 كغ .

عمر 7 أشهر – 8,3 كغ .

عمر 8 أشهر – 8.7 كغ .

عمر 9 أشهر – 9 كغ .

عمر 10 أشهر – 9 كغ .

عمر 11 شهر – 9,2 كغ .

عمر سنة – 10 كغ .

عمر 13 شهر – 10,1 كغ .

عمر 14 شهر – 10,2 كغ .

عمر 15 شهر – 10,3 كغ .

عمر 16 شهر – 10,5 كغ .

عمر 17 شهر – 10,7 كغ .

عمر سنة و نصف (18 شهر) – 11 كغ .

عمر 19 شهر – 11,2 كغ .

عمر 20 شهر – 11,5 كغ .

عمر 21 شهر – 11,7 كغ .

عمر 22 شهر – 12 كغ .

عمر 23 شهر – 12,2 كغ .

عمر سنتين (24 شهر) – 12,3 كغ .

عمر سنتين و نصف – 13 كغ .

عمر 3 سنوات – 14 كغ .

عمر 3 سنوات و نصف – 15 كغ .

عمر 4 سنوات – 16 كغ .

عمر 4 سنوات و نصف – 17 كغ .

عمر 5 سنوات – 18 كغ .

المصدر: MSN.