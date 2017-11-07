بالفيديو: “المقاومة الوطنية” توجّه رسالة للاحتلال

غزة/PNN- نشر المكتب الإعلامي لكتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مقطع فيديو عبارة عن رسالة موجهة للاحتلال الإسرائيلي، مفادها أن “كل من يتحرك على الشريط الفاصل هو هدف لدينا وأنهم جاهزون للرد”.

ويظهر الفيديو الذي نشرته الكتائب بعنوان “في مرمى النار”، مقاتلون من وحدة القنص وهم جاهزون لاستهداف وحدات الهندسة الإسرائيلية، التي تقوم بأعمال التجريف والصيانة والكشف عن أنفاق المقاومة على الشريط الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948.

وأكدت الكتائب ان المقاومة باتت تمتلك القوة والقدرة على الرد على الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، مشددةً على أن طريق المقاومة والكفاح المسلح حتمًا سيبقى مستمرًا ما دام الاحتلال جاثمًا فوق الأرض الفلسطينية.

وشددت على أن سلاح المقاومة هو سلاح مقدس، ولن نقبل المساس به، وسيبقى في يد المقاومة التي تضاعف جهدها في الإعداد والتجهيز للمواجهة القادمة.

وأكدت أن امتلاك السلاح لن يتوقف حتى نتمكن من الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وتحرير أرضنا، وفك قيد الأسرى من سجون الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.