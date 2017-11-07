مارسيلو الجديد يغزو عقل برشلونة

وأشارت صحيفة سبورت، إلى أن جييرمو أرانا (20 عاما) تألق هذا العام بشكل لافت، مما جعله محط اهتمام عدة أندية أوروبية، كما أن إدارة برشلونة الفنية باتت تتابعه.

ويتابع برشلونة، الجناح الأيسر البرازيلي، جييرمو أرانا، الملقب بـ “مارسيلو الجديد”، والذي يتألق حاليا مع فريقه كورينثيانز.

برشلونة/PNN- ينشغل نادي برشلونة الإسباني، بتعزيز صفوفه، خلال الفترة المقبلة، بموهبة برازيلية جديدة، ملقبة بـ “مارسيلو الجديد”.

وكان فريقا أتلتيكو مدريد وإشبيلية، قد حاولا الحصول على خدمات اللاعب، الذي يتميز بالقوة والتسديدات المميزة من مسافات بعيدة.

وتقول الصحيفة، إنه رغم تصريحات رئيس نادي كورينثيانز، روبرتو أندرادي، بأنه لن يتم الاستغناء عن اللاعب، إلا أن النادي البرازيلي قد يبيعه في موسم الانتقالات الشتوية، بسبب وضعه المالي الحرج.

ويرتبط “مارسيلو الجديد” بعقد مع كورينثيانز حتى عام 2019، لكن الفريق البرازيلي لا يملك سوى 40 بالمئة من حقوقه، أما النسبة الباقية تملكها شركات استثمار، وهو ما قد يسهل على برشلونة، عملية التفاوض لضمه.

يشار إلى أن الجانب الأيسر لبرشلونة، يعاني بعد رحيل البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، في صفقة تاريخية بلغت 222 مليون يورو.