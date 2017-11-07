ريال مدريد يخطط لمفاجأة كريستيانو رونالدو

مدريد/PNN- يخطط نادي ريال مدريد الإسباني، إلى القيام بخطوة جديدة، قبل نهاية العام الجاري 2017، تجاه لاعبه ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي ريال مدريد، يستهدف خلال الفترة القصيرة المقبلة، تجديد عقد كريستيانو رونالدو.
وقال الإعلامي الإسباني إدواردو إندا، في تصريحات لبرنامج “التشيرينجيتو”: “ميسي سيحصل على 50 مليون يورو كراتب سنوي عند تجديد عقده، فيما يتحصل كريستيانو رونالدو حاليا على راتب يزيد قليلاً عن 20 مليون يورو”.
وتابع: “كريستيانو رونالدو سيجدد عقده بالتزامن مع إعلان فوزه بالكرة الذهبية للمرة الخامسة في تاريخه، وسيتم إضافة موسم آخر، لينتهي ارتباطه بالريال في 2022 بدلاً من 2021”.
وكان رونالدو أبدى استياءه من النظام الضريبي في إسبانيا، كما قال منذ أيام “لا أرغب في تجديد أو تحسين عقدي على الإطلاق، الأمور جيدة تمامًا بالنسبة لي”.