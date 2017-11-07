ريال مدريد يخطط لمفاجأة كريستيانو رونالدو

مدريد/PNN- يخطط نادي ريال مدريد الإسباني، إلى القيام بخطوة جديدة، قبل نهاية العام الجاري 2017، تجاه لاعبه ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي ريال مدريد، يستهدف خلال الفترة القصيرة المقبلة، تجديد عقد كريستيانو رونالدو.

وقال الإعلامي الإسباني إدواردو إندا، في تصريحات لبرنامج “التشيرينجيتو”: “ميسي سيحصل على 50 مليون يورو كراتب سنوي عند تجديد عقده، فيما يتحصل كريستيانو رونالدو حاليا على راتب يزيد قليلاً عن 20 مليون يورو”.