دمشق/PNN- حل السوري عمر خربين مهاجم فريق الهلال السعودي في المركز الرابع في قائمة هدافي العالم، بالأهداف التي سجلها سواء مع ناديه أو منتخب بلاده، منذ بداية عام 2017، وحتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي برصيد 12 هدفًا.

ويستاوى خربين مع الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير الذي حل ثالثا بنفس الرصيد من الأهداف أيضا، وذلك بحسب الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.

وتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني قائمة الهدافين بـ26 هدفا، وجاء ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني في المركز الثاني بـ13 هدفا.

وحل السوري الآخر عمر السومة مهاجم فريق الأهلي السعودي في المركز 27 برصيد 8 أهداف.

يذكر أن خربين سجل 3 أهداف مع منتخب بلاده، و9 أهداف مع الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا التي تأهل فيها الفريق إلى النهائي، لمواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني، وستكون هناك فرصة للاعب السوري لزيادة أهدافه والتفوق على الإنجليزي كين والبولندي ليفاندوفيسكي.

وسجل عمر السومة 8 أهداف مع الأهلي في البطولة الاسيوية، ولكن فريقه خرج من الدور نصف النهائي.



المصدر: كووورة.