الأغا تبحث سبل التعاون المستقبلي مع الممثل الكندي لدي دولة فلسطين

رام الله/PNN- بحثت د. هيفاء الآغا وزيرة شؤون المرأة، في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، مع الممثل الكندي لدى دولة فلسطين ديغولاس براودفوت والوفد المرافق، آليات التعاون والعمل المستقبلي في قضايا النوع الإجتماعي، بحضور بسام الخطيب وكيل الوزارة وكادر من الوزارة.

وأشادت الأغا بالعلاقات التاريخية الطيبة التي تربط بين فلسطين وكندا، مثمنتةً الدعم الكندي الدائم للشعب الفلسطيني ووقوفهم الدائم إلى جانب عدالة القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية والإقليمية.

وأكدت على أهمية التعاون مع الجهات الدولية وتبادل الخبرات معها في مجال تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وقدمت لمحة عن عمل وزارة شؤون المرأة على السياسات والقوانين التي تهدف لتعزيز المساواة وتمكين النساء سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً. وأن الوزارة خلال الفترة السابقة عملت على إعداد الخطط الإستراتيجية عبر القطاعية للنوع الإجتماعي 2017 – 2022، ومناهضة العنف ضد النساء، وأنشأت العديد من اللجان الوطنية، وعملت على كثير من المحاور لتضمين قضايا النوع الإجتماعي في خطط الحكومة.

وأشارت الآغا إلى أن ظاهرة العُنف ضد المرأة، ظاهرة عالمية يعاني منها عدد كبير من النساء، مما جَعلها تقف عائقاً أمام التَنمية الحقيقة، وأصبح العنف بمثابة انتهاك حقيقي لأبسط حقوق الإنسان على وجه العموم، ولحقوق المرأة على وجه الخصوص، وبما أن المرأة الفلسطينية جزء من النسيج العالمي فهي تعاني كبَاقي نِساء العالم من العُنف المُجتمعي، إلآ أنها تعاني من عنف واضطهاد مزدوج: عنف من داخل المجتمع ، وعنف من جراء الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره، أعرب براودفوت عن سعادته بهذا اللقاء الهام، مؤكدا استعداده لتقديم الدعم والمساعدة والتسهيلات لاستمرار دعم قضايا المرأة. وأشار إلى ضرورة استمرار عقد اللقاءات الثنائية بين الطرفين من أجل مناقشة كافة القضايا المستجدة وتفعيل التعاون المشترك خلال المرحلة القادمة.