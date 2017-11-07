النقل والمواصلات: تعلن عن موعد الفحص الشتوي للسيارات

رام الله /PNN- صرح وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة بأن الثاني عشر من الشهر الجاري هو يوم انطلاق فعاليات الفحص الشتوي لهذا العام وبالتزامن مع قطاع غزة.

وفي بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، دعا الوزير طبيلة كافة سائقي ومالكي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالسلامة المرورية، مؤكدا لزوم توخي الحيطة والحذر اثناء القيادة، والقيام بكل ما يلزم من فحوصات فنية للمركبات تجنبا للمخاطر والحوادث المرورية، “وذلك لأن ظروف القيادة في الأيام المقبلة وفي فصل الشتاء لها خصوصيتها، حيث تسود فيها ظروف جوية صعبة، الأمر الذي يستوجب من الجميع أن يكونوا جاهزين للقيادة بما يتلاءم مع ظروف هذه الحالة الجوية، والتأكد من جاهزية المركبات بعد أن يتم إجراء الصيانة الدورية اللازمة لها”.

وأكد أهمية تبني الجميع لثقافة الفحص الدوري للمركبات وعدم اقتصاره على الترخيص السنوي، لا سيما المركبات التجارية التي يزيد وزنها الإجمالي المسموح به عن 10,000 كغم، ومركبات العمل والمركبات العمومية والحافلات بكافة فئاتها وأنواعها.

وشدد مدير عام سلطة الترخيص فاروق عبد الرحيم على ضرورة التأكد من سلامة:

الإطارات: ضرورة فحص الإطارات والتأكد من حالة الإطارات وصلاحيتها وعمق الأخاديد التي تساعد على زيادة الاحتكاك على سطح الطريق وبالتالي زيادة السيطرة على المركبة.

البطارية: ضرورة فحص البطارية والتأكد من صلاحيتها وقوتها واستبدالها إذا كانت ضعيفة، والتأكد من أقطاب البطارية ونظافتها.

فحص نظام التبريد والتدفئة في المركبة وصلاحيتها والتأكد من أنها تعمل بشكل جيد، واستخدام مانع تجمد الراديتير لمنع تجمد الماء تجنبا لحدوث أضرار في المركبة، وكذلك التأكد من صلاحية الخراطيم واستبدال التالف منها.

فحص الفرامل: بحيث يتم فحص مجموعة الفرامل الأمامية والخلفية وفرامل اليد، والتأكد من صلاحيتها واستبدال التالف منها وصلاحية الخراطيم الخاصة بزيت البريك لضمان عدم وجود أي تهريب للزيت.

التأكد من صلاحية ماسحات الزجاج ونظام رش الماء واستبدل التالف منها والتأكد بأنها تعمل بشكل جيد.

التأكد من أن جميع الأضوية الأمامية والخلفية صالحة واستبدل المعطل منها، وكذلك التأكد من نظافة زجاج الأضواء.

التأكد من صلاحية نظام التشغيل بأنه يعمل بشكل جيد من خلال استبدال الأسلاك التالفة وأخذ الاحتياطات اللازمة، لضمان عدم وصول الماء لها بما يتسبب بتعطل المركبة.

ودعت وزارة النقل والمواصلات أصحاب المركبات إلى الحفاظ على مستوى رؤية واضحة من خلال ترك مسافة ما بين المركبة التي يقودها والمركبة التي أمامه، والابتعاد عن القيادة بتتابع حتى يتمكن من الوقوف الآمن لأن مسافة الوقوف الآمن تزداد كلما كان سطح الطريق مبللا وزلقا.

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