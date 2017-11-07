السفير شامية يلتقي وفداً برلمانيا استرالياً

رام الله/PNN- التقى مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون آسيا وافريقيا واستراليا السفير د. مازن شامية، اليوم الثلاثاء، في مقر وزارة الخارجية والمغتربين وفداً برلمانياً استرالياً، حيث ثمّن زيارتهم الى فلسطين لما لها من أهمية للاطلاع على الوضع القائم على الأرض. كما ووضع الوفد الضيف في صورة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة بحق ابناء الشعب الفلسطيني، بما فيها امعان الحكومة الاسرائيلية في التوسع الاستيطاني، والانتهاكات بحق المقدسات الاسلامية والمسيحية، كما وتطرق الى آخر التطورات بما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية.

وعلى الصعيد الثنائي، نقل السفير شامية شكر الجانب الفلسطيني لحكومة استراليا على المساعدات التنموية التي تقدمها الى فلسطين في إطار بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، ومن خلال وكالات الأمم المتحدة المتخصصة كالأونروا.

وفي هذا الصدد، دعا السفير شامية الوفد الأسترالي لضرورة العمل مع الأحزاب السياسية والبرلمانات الأسترالية لتبني مواقف أكثر تقدماً تجاه حقوق الشعب الفلسطيني ، بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتي بالتأكيد ستَخدُم مفاهيم ترسيخ الأمن والسلام الإقليمي والدولي، كما و دعا السفير شامية الحكومة الأسترالية الى ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين و تطوير مواقفها السياسية بما يتواءم مع المواقف الدولية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.