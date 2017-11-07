جامعة خضوري تستضيف المجلس الاعلى لاعتماد وتأهيل المهندسين

رام الله/PNN-استضافت كلية الهندسة في جامعة فلسطين التقنية-خضوري ورشة العمل التعريفية بالمجلس الأعلى لاعتماد وتأهيل المهندسين بهدف تعريف مهندسي خضوري بالمجلس والغايات الرئيسية التي يسعى لتحقيقيها بغية تطوير النهوض بالقطاع الهندسي والمهندسين الفلسطينيين، وذلك بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وممثل التعليم العالي في المجلس د.معتمد الخطيب، ورئيس لجنة فرع المجلس في طولكرم د. رياض عبد الكريم، وممثل جامعة النجاح في المجلس د. سمير أبو عيشة، وممثل وزارة الأشغال العامة في المجلس م. موسى جاد الله وممثل القطاع الخاص في المجلس عبد الحكيم الجوهري ورئيس لجنة فرع النقابة في طولكرم م. فاضل فقهاء وعميد كلية الهندسة د.مكرم عباس والمهندسين من الكادرين الإداري والأكاديمي في الجامعة وعدد من المهتمين.

وبينت د.مكرم أهمية استضافة هذا اللقاء لما يتضمنه من تعريف بالمجلس الذي يسعى الى الارتقاء بالمهندسين بالإضافة إلى تحفيز الخريجين الجدد لرفع مهاراتهم الهندسية عن طريق الأبحاث الهندسية والتدريبات والدورات المتخصصة إلى جانب الخبرات العملية، ما يتيح لهم فرصا متساوية مع ذوي الخبرات الطويلة عن طريق اكتساب النقاط وتصنيف المهندسين على أساسها بناء على مهاراتهم وقدراتهم الهندسية.

من جهته، أكد د. معتمد على ضرورة تعريف المهندسين من أكاديميين وإدرايين بأهمية الحصول على تصنيف من نقابة المهندسين حسب خبراتهم الوظيفية وما له من دور مهم في رفعة المهندس وإعلاء شأنه وتطويره وظيفيا.

وأوضح د.رياض ان المجلس الأعلى لاعتماد وتأهيل المهندسين يعمل تحت مظلة نقابة المهندسين وهو معتمد من نقابة المهندسين العرب ويسعى الى اعتماد تصنيف عربي موحد لسلم المراتب الهندسية بالإضافة الى كون اعتماده عربيا يفسح المجال لتبادل الخبران وتوزين المؤهلات الأكاديمية بالشكل الأمثل.

وقدم د. رياض في الورشة شرحا تفصيليا عن أهداف المجلس ومعايير مزاولة المهنة ومراتب الترتيب الهندسي ما بين مهندس، ومهندس ممارس ومهندس محترف ومهندس استشاري وشروط الحصول على كل مرتبة، إضافة الى الوسائل التي يسعى من خلالها الى تحقيق أهداف