الأغا تبحث سبل التعاون المستقبلي مع ممثل كندا لدى دولة فلسطين

رام الله/PNN- بحثت وزيرة شؤون المرأة، هيفاء الاغا، مع الممثل الكندي لدى دولة فلسطين ديغولاس براودفوت والوفد المرافق، آليات التعاون والعمل المستقبلي في قضايا النوع الاجتماعي.

وأشادت الأغا، حسب بيان للوزارة، بالعلاقات التاريخية الطيبة التي تربط بين فلسطين وكندا، مثمنة الدعم الكندي الدائم للشعب الفلسطيني، ووقوفهم الدائم إلى جانب عدالة القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية والإقليمية.

وأكدت، خلال لقاء عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، أهمية التعاون مع الجهات الدولية وتبادل الخبرات معها في مجال تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وقدمت لمحة عن عمل وزارة شؤون المرأة على السياسات والقوانين التي تهدف لتعزيز المساواة وتمكين النساء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأشارت الأغا إلى أن الوزارة خلال الفترة السابقة عملت على إعداد الخطط الاستراتيجية عبر القطاعية للنوع الاجتماعي 2017-2022، ومناهضة العنف ضد النساء، وأنشأت العديد من اللجان الوطنية، وعملت على كثير من المحاور لتضمين قضايا النوع الاجتماعي في خطط الحكومة.

ولفتت إلى أن ظاهرة العُنف ضد المرأة، ظاهرة عالمية يعاني منها عدد كبير من النساء، ما جعلها تقف عائقا أمام التَنمية الحقيقة، وأصبح العنف بمثابة انتهاك حقيقي لأبسط حقوق الإنسان على وجه العموم، ولحقوق المرأة على وجه الخصوص، وبما أن المرأة الفلسطينية جزء من النسيج العالمي فهي تعاني كبَاقي نِساء العالم من العُنف المُجتمعي، إلا أنها تعاني من عنف واضطهاد مزدوجين: عنف من داخل المجتمع ، وعنف من جراء الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره، أعرب براودفوت عن سعادته بهذا اللقاء الهام، مؤكدا استعداده لتقديم الدعم والمساعدة والتسهيلات لاستمرار دعم قضايا المرأة. وأشار إلى ضرورة استمرار عقد اللقاءات الثنائية بين الطرفين من أجل مناقشة كافة القضايا المستجدة.